Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 350. randevu
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı - 95 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 482-440 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 126 lig maçında Fenerbahçe 46, Beşiktaş ise 39 kez galip geldi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 350. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 349 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 126 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 141 golüne, siyah-beyazlılar 140 golle yanıt verdi.
SON MAÇ BERABERE
Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.
BEŞİKTAŞ SON 24 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ
Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 24 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
SON 17 MAÇTA 19 KIRMIZI KART
İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.
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Toplam 3
Yorum
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