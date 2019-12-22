Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için büyük hazırlık! Volkan Demirel...

Artık saatlerin kaldığı derbi öncesi Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı için teyakkuza geçildi. Sarı-lacivertlilerde başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm kulüp ve oyuncular Kadıköy'deki maça kitlenmiş durumda. Kazananın büyük ölçüde rahatlayacağı kaybedenin ise hedefe konulacağı derbi öncesi Fenerbahçe'de çok büyük hazırlıklar yapıldı. Peki, o hazırlıklar neler? Derbide Beşiktaş'ı ne ya da neler bekliyor? İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi o gelişmeler...