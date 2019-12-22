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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için büyük hazırlık! Volkan Demirel...
Artık saatlerin kaldığı derbi öncesi Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı için teyakkuza geçildi. Sarı-lacivertlilerde başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm kulüp ve oyuncular Kadıköy'deki maça kitlenmiş durumda. Kazananın büyük ölçüde rahatlayacağı kaybedenin ise hedefe konulacağı derbi öncesi Fenerbahçe'de çok büyük hazırlıklar yapıldı. Peki, o hazırlıklar neler? Derbide Beşiktaş'ı ne ya da neler bekliyor? İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi o gelişmeler...
22 Aralık 2019 Pazar 14:01
Güncelleme: 22.12.2019 14:03
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Fenerbahçe'de tüm camianın gözü Beşiktaş derbisinde... Herkes artık Kadıköy'de yapılacak derbide yoğunlaştı.
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Sarı-lacivertliler, Samandıra'da adeta bu maçla yatıp kalktı ve derbi günü geldi çattı.
Bu nedenle başta Başkan Ali Koç olmak üzere yönetim ve kulüp takımın kötü etkilenmemesi, maça yoğunlaşabilmesi ve rahat olabilmeleri için ekstra çaba harcamıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular için olumsuzlukların bir kenara bırakılarak tamamen derbiye konsantre olunması hedefleniyor.
Kadıköy'deki bu derbinin oluşturacağı atmosfer, galibiyet halinde gelecek avantaj zihinlerde ön planda tutuluyor.