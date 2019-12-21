Derbi primi 100 bin TL
Lider Sivas'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden Beşiktaş'ta yönetim, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin maç sabahı Ümraniye'ye giderek takım ve teknik heyete primi açıklayacağı öğrenildi. Başkan Çebi ve ekibinin 100 bin TL galibiyet primi vermeyi planladığı öğrenildi.
Lider Sivas'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden Beşiktaş'ta yönetim, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin maç sabahı Ümraniye'ye giderek takım ve teknik heyete primi açıklayacağı öğrenildi. Başkan Çebi ve ekibinin 100 bin TL galibiyet primi vermeyi planladığı öğrenildi.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Derbi primi 100 bin TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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