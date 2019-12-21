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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Derbi primi 100 bin TL

Derbi primi 100 bin TL

ın 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden 'ta yönetim, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Başkan 'nin maç sabahı Ümraniye'ye giderek takım ve teknik heyete primi açıklayacağı öğrenildi. Başkan Çebi ve ekibinin 100 bin TL galibiyet primi vermeyi planladığı öğrenildi.

Lider Sivas'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden 'ta yönetim, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Başkan 'nin maç sabahı Ümraniye'ye giderek takım ve teknik heyete primi açıklayacağı öğrenildi. Başkan Çebi ve ekibinin 100 bin TL galibiyet primi vermeyi planladığı öğrenildi.

  1. 21.12.2019
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