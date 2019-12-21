Derbi primi 100 bin TL

Lider Sivas'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden Beşiktaş'ta yönetim, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin maç sabahı Ümraniye'ye giderek takım ve teknik heyete primi açıklayacağı öğrenildi. Başkan Çebi ve ekibinin 100 bin TL galibiyet primi vermeyi planladığı öğrenildi.