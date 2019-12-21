Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam

Beşiktaş'la oynayacakları derbi mücadelesi hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşmada sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu ise tecrübeli çalıştırıcıyla konuşarak derbi maçında görev istedi. İşte detaylar...

21 Aralık 2019 Cumartesi 09:20 Güncelleme: 21.12.2019 09:20
Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam

Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda özellikle deplasmanda alınan sonuçlar Fenerbahçe taraftarını üzmüştü. Takımın tam olarak istenen seviyeye gelememesi teknik ekibi düşündürüyor.

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Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisini ise çıkış yakalamak için oldukça kritik bir dönemeç olarak görüyor.

Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam

Taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği teknik direktör Ersun Yanal için de derbi önemli bir sınav olarak duruyor.

Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam

Deneyimli antrenör, siyah-beyazlılar karşısında kazanabilmek için en etkili 11'ini sahaya sürmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam

Yanal, derbi hazırlıklarını Kruse'siz bir 11'le sürdürürken ikili arasında bir toplantı gerçekleştiği öğrenildi. Kruse bu toplantıda öz eleştiri yapıp Yanal'dan forma istedi.

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