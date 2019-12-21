Fenerbahçeli yıldızdan Yanal'a: Derbide beni oynat hocam

Beşiktaş'la oynayacakları derbi mücadelesi hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşmada sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu ise tecrübeli çalıştırıcıyla konuşarak derbi maçında görev istedi. İşte detaylar...
21 Aralık 2019 Cumartesi 09:20
Güncelleme: 21.12.2019 09:20
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Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda özellikle deplasmanda alınan sonuçlar Fenerbahçe taraftarını üzmüştü. Takımın tam olarak istenen seviyeye gelememesi teknik ekibi düşündürüyor.
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Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisini ise çıkış yakalamak için oldukça kritik bir dönemeç olarak görüyor.
Taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği teknik direktör Ersun Yanal için de derbi önemli bir sınav olarak duruyor.
Deneyimli antrenör, siyah-beyazlılar karşısında kazanabilmek için en etkili 11'ini sahaya sürmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yanal, derbi hazırlıklarını Kruse'siz bir 11'le sürdürürken ikili arasında bir toplantı gerçekleştiği öğrenildi. Kruse bu toplantıda öz eleştiri yapıp Yanal'dan forma istedi.