Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbi maçında karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan için kıyasıya mücadelede edeceği karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike derbi paylaşımında bulundu. Emenike'nin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım ve paylaşıma verilen tepkiler...

20 Aralık 2019 Cuma 23:27 Güncelleme: 20.12.2019 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





