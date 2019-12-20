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Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbi maçında karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan için kıyasıya mücadelede edeceği karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike derbi paylaşımında bulundu. Emenike'nin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım ve paylaşıma verilen tepkiler...
20 Aralık 2019 Cuma 23:27
Güncelleme: 20.12.2019 23:30
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Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak.
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Tüm gözlerin çevrileceği maçta her iki takım da 3 puan için mücadele edecek.
Kadıköy'deki derbi maçlarında rakiplerine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek için sahada yer alacak.
Konuk ekip Beşiktaş ise Kadıköy'deki 14 senelik galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Futbol camiasının heyecanla beklediği derbi karşılaşması öncesi bir dönem Fenerbahçe forması giyen EmmanuelEmenike flaş bir paylaşımda bulundu.