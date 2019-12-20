Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbi maçında karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan için kıyasıya mücadelede edeceği karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike derbi paylaşımında bulundu. Emenike'nin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım ve paylaşıma verilen tepkiler...
20 Aralık 2019 Cuma 23:27 Güncelleme: 20.12.2019 23:30
Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!
Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak.
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Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!
Tüm gözlerin çevrileceği maçta her iki takım da 3 puan için mücadele edecek.
Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!
Kadıköy'deki derbi maçlarında rakiplerine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek için sahada yer alacak.
Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!
Konuk ekip Beşiktaş ise Kadıköy'deki 14 senelik galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!
Futbol camiasının heyecanla beklediği derbi karşılaşması öncesi bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike flaş bir paylaşımda bulundu.
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