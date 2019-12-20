Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber!

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırmıştı. Mesut Özil transferi için büyük bir çaba harcayan ve büyük yol kat eden sarı-lacivertli ekip, büyük bir engel ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar.. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Aralık 2019 Cuma 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





