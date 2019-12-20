Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber!

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırmıştı. Mesut Özil transferi için büyük bir çaba harcayan ve büyük yol kat eden sarı-lacivertli ekip, büyük bir engel ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar.. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Aralık 2019 Cuma 22:16
Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber!

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon beklenilen performansa bir türlü ulaşamadı.

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber!

Evinde aldığı galibiyetler ile taraftarlarını umutlandıran sarı-lacivertli takım, deplasmanda çizilen kötü grafik sonrası zirve yarışında büyük yara aldı.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber!

Ligin 15. haftasında lider Sivas karşısında alınan mağlubiyet sonrası puan farkı 8'e çıktı.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber!

Çizilen inişli çıkışlı grafik sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi üzerine transfer çalışmaları büyük hız kazandı.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde kötü haber!

Son dönemde Kruse'nin performansından memnun kalmayan yönetim, yerine Mesut Özil'i kadrosuna katarak bombayı patlatmak istiyordu.

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