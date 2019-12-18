PFDK işbaşında - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri PFDK işbaşında

işbaşında

PFDK işbaşında

15. haftadaki maçının ardından F.Bahçe ve , Kurulu'na () sevk edildi. Sarı-lacivertliler, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten; direkt kırmızı gören Rodrigues de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

15. haftadaki maçının ardından F.Bahçe ve , Kurulu'na () sevk edildi. Sarı-lacivertliler, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten; direkt kırmızı gören Rodrigues de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.
  1. 18.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PFDK işbaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN