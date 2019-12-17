Fenerbahçe'de Moses Hasan Ali ve Zajc gelişmesi!
Süper Lig'de haftayı Sivasspor mağlubiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde çalıştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde çalışırken, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.
- 17.12.2019
- Güncelleme: 17.12.2019 21:15
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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