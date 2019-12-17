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17 Aralık 2019, Salı
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'de Moses Hasan Ali ve Zajc gelişmesi!

Fenerbahçe'de Moses Hasan Ali ve Zajc gelişmesi!

'de haftayı mağlubiyetiyle kapatan , 5. tur rövanş karşılaşmasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sakatlıkları bulunan , ve özel program dahilinde çalıştı.

5. tur rövanş maçında yarın 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan , ve özel program dahilinde çalışırken, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

  1. 17.12.2019
  2. Güncelleme: 17.12.2019 21:15
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