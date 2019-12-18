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18 Aralık 2019, Çarşamba
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’ye ilk uyarı

Kruse’ye ilk uyarı

Büyük umutlarla edilen ancak beklentileri karşılayamayan 'ye ilk uyarı geldi. F.Bahçe , özel hayatı nedeniyle eleştirilen Alman oyuncudan daha dikkatli olmasını istedi. içinde daha fazla sorumluluk alması beklenen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 lig maçında 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Büyük umutlarla edilen ancak beklentileri karşılayamayan 'ye ilk uyarı geldi. F.Bahçe , özel hayatı nedeniyle eleştirilen Alman oyuncudan daha dikkatli olmasını istedi. içinde daha fazla sorumluluk alması beklenen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 lig maçında 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
  1. 18.12.2019
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