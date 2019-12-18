Kruse’ye ilk uyarı
Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Kruse'ye ilk uyarı geldi. F.Bahçe Yönetimi, özel hayatı nedeniyle eleştirilen Alman oyuncudan daha dikkatli olmasını istedi. Takım içinde daha fazla sorumluluk alması beklenen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 lig maçında 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Kruse’ye ilk uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.