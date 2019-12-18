Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından sarı-lacivertliler harekete geçti. Başkan Ali Koç, camianın hayali olan yıldız futbolcu için talimatı verdi. Temaslara başlayan sportif direktör Comolli'nin ise ocak ayında işi bitireceği öğrenildi. İşte o isim...

18 Aralık 2019 Çarşamba 07:38 Güncelleme: 18.12.2019 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





