Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından sarı-lacivertliler harekete geçti. Başkan Ali Koç, camianın hayali olan yıldız futbolcu için talimatı verdi. Temaslara başlayan sportif direktör Comolli'nin ise ocak ayında işi bitireceği öğrenildi. İşte o isim...
18 Aralık 2019 Çarşamba 07:38 Güncelleme: 18.12.2019 07:38
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

Fenerbahçe taraftarlarının yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

Alınan kötü sonuçların ardından ara transfer döneminde kadroya önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

Premier Lig'de geride kalan 17 haftanın 8'inde forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek isteyen başkan Ali Koç'un sportif direktör Damien Comolli'ye tam yetki verdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

HAYAL GERÇEK OLUYOR

Arsenal ile temasa geçen Comolli'nin ocakta transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...

Ada ekibinin en çok kazanan ismi olan ve sıkı pazarlıkların yaşandığı görüşmelerde sona yaklaşıldığı kaydedildi.

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