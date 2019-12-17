Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
Süper Lig'in 16. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma için fiyatları 65 ila 750 lira olarak belirlenen biletler, ilk önce yarın Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkacak. Her üye bir bilet alabilecek.
Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü satılacak biletler, genel satışa ise 20 Aralık Cuma günü sunulacak.
- 17.12.2019
- Güncelleme: 17.12.2019 16:35
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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