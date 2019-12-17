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17 Aralık 2019, Salı
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- derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

'in 16. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak. ile arasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma için fiyatları 65 ila 750 lira olarak belirlenen biletler, ilk önce yarın Kulübü Üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkacak. Her üye bir bilet alabilecek.

Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü satılacak biletler, genel satışa ise 20 Aralık Cuma günü sunulacak.

  1. 17.12.2019
  2. Güncelleme: 17.12.2019 16:35
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