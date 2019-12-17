Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. Üst üste 3 maç kazandıktan sonra evinde Anadolu Efes'e kaybeden Fenerbahçe Beko yeniden çıkışa geçmenin peşinde... Peki Euroleague'de oynanacak Panathinaikos Fenerbahçe Beko karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi? Pana Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...
Son 5 sezondur Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Geçen hafta Anadolu Efes'e önce Avrupa'da sonra da ligde kaybeden Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
PANATHINAIKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Panathinaikos'a konuk oluyor. 17 Aralık Salı günü TSİ 22:00'de O.A.K.A'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak, karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...
- 17.12.2019
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
- Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi
- Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i
- Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den ses getirecek karar!
- Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe Mesut Özil'e resmen çubukluyu giydiriyor! İşte ücreti...
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.