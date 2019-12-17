Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Panathinaikos Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Panatinaikos Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

'nde , temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. Üst üste 3 maç kazandıktan sonra evinde 'e kaybeden Fenerbahçe Beko yeniden çıkışa geçmenin peşinde... Peki Euroleague'de oynanacak Panathinaikos Fenerbahçe Beko karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi? Pana Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

Son 5 sezondur 'e kaldığı 'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Geçen hafta 'e önce Avrupa'da sonra da ligde kaybeden , 'da kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 14. hafta maçında Panathinaikos'a konuk oluyor. 17 Aralık Salı günü TSİ 22:00'de O.A.K.A'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak, karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

  1. 17.12.2019
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