Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Son 5 sezondur Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Geçen hafta Anadolu Efes'e önce Avrupa'da sonra da ligde kaybeden Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Panathinaikos'a konuk oluyor. 17 Aralık Salı günü TSİ 22:00'de O.A.K.A'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak, karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...