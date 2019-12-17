İtalyan medyasından Başakşehir skandalı! Beşiktaş...

Uefa Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. İtalyan medyası, bu eşleşmede olay yaratan bir hataya imza attı..

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde Başakşehir logosu yerine Beşiktaş logosu kullandı...

Başakşehir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan gazetesine cevap verirken, "Kulübümüzün logosunun bu olduğuna emin misiniz?" dedi.

GAZETE ALAY KONUSU OLDU

Öte yandan bu hata La Gazzetta dello Sport'a ağır patladı... Sporseverler haberi eleştirirken, böyle bir hatanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.