İtalyan medyasından Başakşehir skandalı! Beşiktaş...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri İtalyan medyasından Başakşehir skandalı! Beşiktaş...

İtalyan medyasından skandalı! ...

İtalyan medyasından Başakşehir skandalı! Beşiktaş...

'nın dünyaca ünlü spor gazetesi dello Sport, eşleşmelerine yer verdiği haberinde olay yaratan bir hataya imza attı...

'ndeki temsilcimiz Medipol , son 32 turunda Portekiz ekibi ile eşleşti. İtalyan medyası, bu eşleşmede olay yaratan bir hataya imza attı..

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde Başakşehir logosu yerine logosu kullandı...

Başakşehir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan gazetesine cevap verirken, "Kulübümüzün logosunun bu olduğuna emin misiniz?" dedi.

GAZETE ALAY KONUSU OLDU

Öte yandan bu hata La Gazzetta dello Sport'a ağır patladı... Sporseverler haberi eleştirirken, böyle bir hatanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

  1. 17.12.2019
  2. Güncelleme: 17.12.2019 15:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalyan medyasından Başakşehir skandalı! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN