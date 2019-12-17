İtalyan medyasından Başakşehir skandalı! Beşiktaş...
İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde olay yaratan bir hataya imza attı...
Uefa Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. İtalyan medyası, bu eşleşmede olay yaratan bir hataya imza attı..
Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde Başakşehir logosu yerine Beşiktaş logosu kullandı...
Başakşehir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan gazetesine cevap verirken, "Kulübümüzün logosunun bu olduğuna emin misiniz?" dedi.
GAZETE ALAY KONUSU OLDU
Öte yandan bu hata La Gazzetta dello Sport'a ağır patladı... Sporseverler haberi eleştirirken, böyle bir hatanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
- 17.12.2019
- Güncelleme: 17.12.2019 15:08
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
İtalyan medyasından Başakşehir skandalı! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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