Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, antrenmana tedavi süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı. Beşiktaş, saat 14.45'te özel uçakla Erzincan'a gidecek ve kampa girecek.