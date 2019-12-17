Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, 5. turunda yarın Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 'de BtcTurk ile oynanan karşılaşmanın ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlı takım, tek antrenmanla kupa mücadelesine hazırlandı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, antrenmana tedavi süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. BtcTurk maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı. Beşiktaş, saat 14.45'te özel uçakla 'a gidecek ve kampa girecek.

  1. 17.12.2019
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