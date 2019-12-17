Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlı takım, tek antrenmanla kupa mücadelesine hazırlandı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, antrenmana tedavi süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı. Beşiktaş, saat 14.45'te özel uçakla Erzincan'a gidecek ve kampa girecek.
- 17.12.2019
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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