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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 5. tur rövanş mücadelesinde bugün Fenerbahçe deplasmanda İstanbul'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, tur için büyük bir avantaj elde etmişti. Karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın nasıl bir 11 sahaya süreceği merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'ninİstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i...
18 Aralık 2019 Çarşamba 10:37
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.
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Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.
Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.