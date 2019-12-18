Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 5. tur rövanş mücadelesinde bugün Fenerbahçe deplasmanda İstanbul'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, tur için büyük bir avantaj elde etmişti. Karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın nasıl bir 11 sahaya süreceği merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i...

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:37
Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

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