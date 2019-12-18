Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 5. tur rövanş mücadelesinde bugün Fenerbahçe deplasmanda İstanbul'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, tur için büyük bir avantaj elde etmişti. Karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın nasıl bir 11 sahaya süreceği merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i...