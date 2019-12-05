Güven sarsıldı! Var+atamalar+kararlar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisindeki yazısında hakem hatalarına vurgu yapıp, TFF ve MHK'yi eleştirdi. Göztepe maçında yaşananların endişeleri zirveye taşıdığını vurgulayan Koç, "Ülke futbolunun, henüz 13. haftada, adil rekabet ortamının sağlanamadığı ve sisteme güvenin endişe verici seviyeye geldiği konusunda, neredeyse kamuoyunun tümü, hemfikir duruma gelmiştir" dedi. Hakem atamalarında çifte standart olduğunu; VAR sisteminin, pozisyon Fenerbahçe'nin lehine iken başka, aleyhine olduğunda ise bambaşka şekilde kullanıldığını savunan Koç, şunları kaydetti:

KARŞISINDA DURACAĞIZ

"Hakem atamaları, kararları, VAR uygulamaları toplamında büyük resimde görünen; Türk futbolunda adil rekabet ortamına zarar verecek, çelişkili kararların uygulandığı gerçeğidir. Ligin genelinde yaşanan, vahim tartışmalara yol açan durumlar artık açıklamaya muhtaç hale gelmiştir. 'Zor oyunu bozar' mantığıyla hareket edenler varsa bir kez daha ifade etmek isteriz ki; Fenerbahçe camiası haklılığından aldığı güç ile bu sistemin karşısında duracak, değiştirmek için gereken her türlü gayreti gösterecek ve sonunda başarılı olacaktır. Hiçbir gelişme bizi hedefimizden saptıramayacaktır."

TESADÜF İLE AÇIKLANAMAZ

Sezon başından itibaren kazandığımız maçların hakemlerinin bir sonraki hafta görev alamaması, puan kaybettiğimiz maçların hakemlerinin ise görev alıyor olması tesadüfle açıklanamayacağına göre bunun sebebi nedir?



Malatya maçında kazandığımız penaltıda, rakibimizin kalecisi önde olmasına rağmen penaltı tekrar edilmez, pozisyon incelenmezken; Göztepe maçında rakibimiz penaltı atışını kaçırdığı ve akabinde atağımızın golle sonuçlandığı durumda VAR'a gidilerek golümüz iptal edilmiş, penaltı tekrarlanmıştır.



Göztepe maçında futbolseverlerin dahi ilk bakışta ofsayt olmadığını gördüğü pozisyonda (Rodrigues'in golü), VAR'ın tam 4 dakika 17 saniye pozisyonu incelemesi mantıkla açıklanamaz.