Fenerbahçe'de Ersun Yanal: 4'te 4 yapın zirveyi kapın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk yarının bitimine 4 hafta kala motivasyon konuşmalarına başladı. Sırasıyla Gençlerbirliği, lider Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçlar öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunan Yanal, net ifadeler kullandı. Kredilerinin kalmadığının altını çizen tecrübeli hoca, "Daha önce de söylediğim gibi bu ligin en iyi futbolunu oynuyoruz. Ancak bunu sonuçlara yansıtamadık. Hataya yer kalmadı. Artık son vuruşlarda daha becerikli olmak zorundayız" dedi. Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Devreye hâlâ lider olarak girme şansımız var. Kalan 4 maçta zirve yarışı yaptığımız iki rakibimizi yenmemiz diğer rakiplerimize de önemli mesaj olacaktır. Bu takımın 4'te 4 yapıp, araya zirvede gireceğine inancım tam."

4 RAKİBİ DE ÇIKIŞA GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerin ilk yarıdaki son 4 maçta karşılaşacağı rakipler, özellikle son haftalarda müthiş bir çıkışa geçti. İşte o takımlar ve istatistikleri:

Gençlerbirliği: Deplasmandaki son 3 maçtan 7 puanla ayrıldı, üst üste 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.



Sivasspor: İç sahada en çok puan toplayan takım. Taraftarı önünde 2.77'lik puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş ile birlikte evinde namağlup iki takımdan biri.



Beşiktaş: 7 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı, 5'te 5 yaptı. Son 7 haftada kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.



Çaykur Rizespor: Taraftarı önünde oynadığı 7 maçın 4'ünü kazandı. Sahasında 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.