MAÇ SONUCU BLMA 76 - 74 Fenerbahçe Öznur Kablo
FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA'ya 76-74'lük skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi BLMA'ya 76-74 yenildi.
Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanan maça 6-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli takım, 6. dakikada üstünlüğünü kaybetti ve ilk çeyreği 23-19 geride kapattı. Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Fransız ekibi devre arasına 42-38 üstün girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son bölümünde rakibinin etkili oyununa karşılık veremeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodu 61-50 geride kapattı. Son çeyrekte geriden gelerek üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli takım, bu avantajını maç sonuna kadar sürdüremedi. Fenerbahçe Öznur Kablo, son 1,5 dakikada yediği basketlerle sahadan 76-74 yenik ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla maçın en skoreri olan Cecilia Zandalasini ile 20 sayıyla oynayan Alina Iagupova dışında çift hanelere ulaşan oyuncu olmadı.
Fenerbahçe Öznur Kablo, B Grubu'nda 2. kez mağlup olurken, BLMA ise 4. galibiyetini aldı.
- 05.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
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Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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