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04 Aralık 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 76 - 74

MAÇ SONUCU BLMA 76 - 74 Fenerbahçe Öznur Kablo

FIBA B Grubu'nun 6. haftasında Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda temsilcisi 'ya 76-74'lük skorla mağlup oldu.

Kadın Basketbol Takımı, FIBA B Grubu'nun 6. haftasında konuk olduğu temsilcisi 'ya 76-74 yenildi.

Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanan maça 6-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli takım, 6. dakikada üstünlüğünü kaybetti ve ilk çeyreği 23-19 geride kapattı. Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Fransız ekibi devre arasına 42-38 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son bölümünde rakibinin etkili oyununa karşılık veremeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodu 61-50 geride kapattı. Son çeyrekte geriden gelerek üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli takım, bu avantajını maç sonuna kadar sürdüremedi. Fenerbahçe Öznur Kablo, son 1,5 dakikada yediği basketlerle sahadan 76-74 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla maçın en skoreri olan Cecilia Zandalasini ile 20 sayıyla oynayan Alina Iagupova dışında çift hanelere ulaşan oyuncu olmadı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, B Grubu'nda 2. kez mağlup olurken, BLMA ise 4. galibiyetini aldı.

  1. 05.12.2019
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