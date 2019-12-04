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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'de Moses şoku! İlk yarıyı kapattı...

Fenerbahçe'de Moses şoku! İlk yarıyı kapattı...

'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bugün yapılan antrenmanda sakatlandı... Yıldız futbolcunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi...

Alınan bilgilere göre, 'de dünkü İstanbulspor maçında attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'u sol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlanıldığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun ilk yarıyı kapattığı belirtildi.

  1. 04.12.2019
  2. Güncelleme: 04.12.2019 16:00
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