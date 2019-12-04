Fenerbahçe'de Moses şoku! İlk yarıyı kapattı...
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bugün yapılan antrenmanda Victor Moses sakatlandı... Yıldız futbolcunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi...
Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe'de dünkü İstanbulspor maçında attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'u sol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlanıldığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun ilk yarıyı kapattığı belirtildi.
- 04.12.2019
- Güncelleme: 04.12.2019 16:00
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laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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