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Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Giriş: 03.12.2019 07:50 Güncelleme: 03.12.2019 22:43

Ferdi Kadıoğlu'nun şov yaptığı maçta Fenerbahçe, İstanbulspor'u rahat geçti. Sarı-lacivertliler seyircisinden yoksun çıktığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Fenerbahçe'nin golleri Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Zajc ve Vedat Muriç'ten geldi.

55 SANİYEDE 1 GOL 1 ASİST!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu 55 saniyelik süre içinde 1 gol ve 1 asist yaparak başarılması zor bir performans sergiledi.

Bu maçın rövanşı 18 Aralık'ta İstanbulspor'un sahasında oynanacak.

SEYİRCİSİZ MAÇTA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ



KADIKÖY'DE İSTANBULSPOR TARAFTARI


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