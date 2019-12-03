Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Ferdi Kadıoğlu'nun şov yaptığı maçta Fenerbahçe, İstanbulspor'u rahat geçti. Sarı-lacivertliler seyircisinden yoksun çıktığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Fenerbahçe'nin golleri Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Zajc ve Vedat Muriç'ten geldi.



55 SANİYEDE 1 GOL 1 ASİST!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu 55 saniyelik süre içinde 1 gol ve 1 asist yaparak başarılması zor bir performans sergiledi.

Bu maçın rövanşı 18 Aralık'ta İstanbulspor'un sahasında oynanacak.

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KADIKÖY'DE İSTANBULSPOR TARAFTARI





