Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Ferdi Kadıoğlu'nun şov yaptığı maçta Fenerbahçe, İstanbulspor'u rahat geçti. Sarı-lacivertliler seyircisinden yoksun çıktığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Fenerbahçe'nin golleri Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Zajc ve Vedat Muriç'ten geldi.
55 SANİYEDE 1 GOL 1 ASİST!
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu 55 saniyelik süre içinde 1 gol ve 1 asist yaparak başarılması zor bir performans sergiledi.
Bu maçın rövanşı 18 Aralık'ta İstanbulspor'un sahasında oynanacak.
SEYİRCİSİZ MAÇTA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ
KADIKÖY'DE İSTANBULSPOR TARAFTARI
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