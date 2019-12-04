Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, 4-0'lık galibiyetle avantaj sağladı. Gözünü lige çeviren sarı-lacivertliler cuma akşamı Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ersun Yanal, Moses ile beraber önemli eksiklerin olacağı bu karşılaşma için 11'ini belirlerken, 'Ferdi Kadıoğlu 11'de olacak mı?' sorusu da yanıt buldu...
4 Aralık 2019 Çarşamba 15:48 Güncelleme: 04.12.2019 15:58
Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

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Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

Seyircisiz oynanan maçta sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

Fenerbahçe adına galibiyeti getiren goller Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Miha Zajc'tan geldi.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

FERDİ GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'de taraftarların büyük sempati duyduğu genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor karşısında göz doldurdu.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

Ferdi, söz konusu karşılaşmada tam 55 saniyede bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

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