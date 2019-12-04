Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, 4-0'lık galibiyetle avantaj sağladı. Gözünü lige çeviren sarı-lacivertliler cuma akşamı Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ersun Yanal, Moses ile beraber önemli eksiklerin olacağı bu karşılaşma için 11'ini belirlerken, 'Ferdi Kadıoğlu 11'de olacak mı?' sorusu da yanıt buldu...

4 Aralık 2019 Çarşamba 15:48 Güncelleme: 04.12.2019 15:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





