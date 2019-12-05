Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Adım adım gelişiyorum
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0'la geçtiği kupa maçının yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu, birçok konu hakkında konuştu. Düzenli olarak 11'de oynayabilmesi için daha fazla güçlenmesi gerektiğinin altını çizen 20 yaşındaki futbolcu, "Ben adım adım kendimi geliştiriyorum. Fenerbahçe'de çok iyi futbolcularla forma rekabetindeyim" dedi.
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0'la geçtiği kupa maçının yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu, birçok konu hakkında konuştu. Düzenli olarak 11'de oynayabilmesi için daha fazla güçlenmesi gerektiğinin altını çizen 20 yaşındaki futbolcu, "Ben adım adım kendimi geliştiriyorum. Fenerbahçe'de çok iyi futbolcularla forma rekabetindeyim" dedi. Kaptan Emre Belözoğlu'nun kendisine çok yardımcı olduğunu da kaydeden Ferdi, "Neler yapmam gerektiğini, hangi yönlerimi geliştirmem gerektiğini söylüyor. Maçlardan önce de benimle konuşuyor. Ondan çok şeyler öğreniyorum" diye konuştu.
TEKMELİK GERÇEĞİ
Ferdi Kadıoğlu'nun İstanbulspor maçında tekmeliksiz oynadığı söylenmişti. Ancak gerçek ortaya çıktı. Genç futbolcunun bu maçta kısa tekmelikle sahaya çıktığı öğrenildi.
- 5.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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