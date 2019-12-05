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05 Aralık 2019, Perşembe
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'de : Adım adım gelişiyorum

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Adım adım gelişiyorum

'nin İstanbulspor'u 4-0'la geçtiği kupa maçının yıldızı olan , birçok konu hakkında konuştu. Düzenli olarak 11'de oynayabilmesi için daha fazla güçlenmesi gerektiğinin altını çizen 20 yaşındaki futbolcu, "Ben adım adım kendimi geliştiriyorum. Fenerbahçe'de çok iyi futbolcularla forma rekabetindeyim" dedi.

'nin İstanbulspor'u 4-0'la geçtiği kupa maçının yıldızı olan , birçok konu hakkında konuştu. Düzenli olarak 11'de oynayabilmesi için daha fazla güçlenmesi gerektiğinin altını çizen 20 yaşındaki futbolcu, "Ben adım adım kendimi geliştiriyorum. Fenerbahçe'de çok iyi futbolcularla forma rekabetindeyim" dedi. Kaptan Emre Belözoğlu'nun kendisine çok yardımcı olduğunu da kaydeden Ferdi, "Neler yapmam gerektiğini, hangi yönlerimi geliştirmem gerektiğini söylüyor. Maçlardan önce de benimle konuşuyor. Ondan çok şeyler öğreniyorum" diye konuştu.

TEKMELİK GERÇEĞİ
Ferdi Kadıoğlu'nun İstanbulspor maçında tekmeliksiz oynadığı söylenmişti. Ancak gerçek ortaya çıktı. Genç futbolcunun bu maçta kısa tekmelikle sahaya çıktığı öğrenildi.

  1. 5.12.2019
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