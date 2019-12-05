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05 Aralık 2019, Perşembe
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Beko'nun konuğu ALBA

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

Beko, 'nin 12. haftasında yarın 'nın ALBA ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla haftaya 13. sırada girdi.

Beko, ligdeki son maçında temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

FENERBAHÇE, 300. GALİBİYET İÇİN PARKEDE

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 521. maçına ALBA müsabakasıyla çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 520 karşılaşmada 299 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.

'nde ise 318 maça çıkan Fenerbahçe, 188 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

  1. 05.12.2019
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