İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak. Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Ligin 14. hafta öncesi bazı kulüplerde önemli eksik ve cezalı isimler bulunuyor. İşte 14. haftanın sakat ve cezalı raporu...

5 Aralık 2019 Perşembe 11:30 Güncelleme: 05.12.2019 11:30
İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!

Süper Lig'de 14. haftasında perde yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesiyle açılıyor. Yeni hafta öncesi ekiplerin sakat ve cezalı isimlerini sizler için derledik.

İŞTE SÜPER LİG'DE 14. HAFTA ÖNCESİ SAKATLIĞI VE CEZASI İSİMLER...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!

FENERBAHÇE

SAKAT: Hasan Ali, Mevlüt, Moses

CEZALI: Dirar

İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!

GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: Ahmet Oğuz

CEZALI: Yok

İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!

BTC TURK YENİ MALATYASPOR

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!

DEMİR GRUP SİVASSPOR

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yatabare

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