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İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak. Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Ligin 14. hafta öncesi bazı kulüplerde önemli eksik ve cezalı isimler bulunuyor. İşte 14. haftanın sakat ve cezalı raporu...
5 Aralık 2019 Perşembe 11:30
Güncelleme: 05.12.2019 11:30
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Süper Lig'de 14. haftasında perde yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesiyle açılıyor. Yeni hafta öncesi ekiplerin sakat ve cezalı isimlerini sizler için derledik.
İŞTE SÜPER LİG'DE 14. HAFTA ÖNCESİ SAKATLIĞI VE CEZASI İSİMLER...