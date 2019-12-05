İşte 14. hafta öncesi kulüplerin sakatlık ve cezalı durumu!

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak. Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Ligin 14. hafta öncesi bazı kulüplerde önemli eksik ve cezalı isimler bulunuyor. İşte 14. haftanın sakat ve cezalı raporu...