Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

13. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar geride kaldı. Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken kümede kalma adına da büyük bir mücadele veriliyor. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada en fazla seyirci ortalamasına sahip takım belli oldu! İşte 2019-2020 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları...
5 Aralık 2019 Perşembe 16:07 Güncelleme: 05.12.2019 18:15
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

13. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar geride kaldı.

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken kümede kalma adına da büyük bir mücadele veriliyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

Rıza Çalımbay ile 14. haftaya lider giren Sivasspor, 27 puan ile en yakın rakibi olan Beşiktaş ve Başakşehir'in 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada en fazla seyirci ortalamasına sahip takım belli oldu!

İşte Passolig verilerine göre 2019-2020 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

18-) Kasımpaşa | 3.084

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