Süper Lig'de 2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu!

13. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar geride kaldı. Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken kümede kalma adına da büyük bir mücadele veriliyor. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada en fazla seyirci ortalamasına sahip takım belli oldu! İşte 2019-2020 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları...

5 Aralık 2019 Perşembe 16:07 Güncelleme: 05.12.2019 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





