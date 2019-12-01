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01 Aralık 2019, Pazar
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Fener’den 79 sayılık fark!

Fener’den 79 sayılık fark!

'nin 6. haftasında F.Bahçe, 'yi evinde 103-24 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. 79 sayılık tarihi farkın ortaya çıktığı maçta, 19 sayıyla en skorer isim oldu. Diğer sonuçlar şöyle: : 95-86, İzmit Belediye-Çukurova Basket: 92-79.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında F.Bahçe, 'yi evinde 103-24 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. 79 sayılık tarihi farkın ortaya çıktığı maçta, 19 sayıyla en skorer isim oldu. Diğer sonuçlar şöyle: : 95-86, İzmit Belediye-Çukurova Basket: 92-79.
  1. 1.12.2019
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