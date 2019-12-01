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01 Aralık 2019, Pazar
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Avrupa’nın en iyisi

Avrupa’nın en iyisi Larkin

’li Münih maçında 49 sayı kaydederek turnuva tarihine geçmişti. ABD’li oyuncu, 12’de 10 üçlük isabetiyle de Goudelock’un rekorunu egale etti. Larkin, ayrıca 24 verimlilik puan ortalamasıyla ve maç başına 22 sayıyla bu alanlarda zirveye çıktı.

  1. 1.12.2019
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