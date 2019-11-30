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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Efes Larkin’le zirve yaptı

Efes Larkin’le zirve yaptı

Avrupa Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen , 11. hafta mücadelesinde ağırladığı Bayern'e fark attı: 104-75. Üst üste 5, toplamda 9'uncu galibiyetini elde eden temsilcimiz, liderlik koltuğuna otururken, 49 sayı üreten Shane Larkin tarihe geçti.

Avrupa Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen , 11. hafta mücadelesinde ağırladığı Bayern'e fark attı: 104-75. Üst üste 5, toplamda 9'uncu galibiyetini elde eden temsilcimiz, liderlik koltuğuna otururken, 49 sayı üreten Shane Larkin tarihe geçti. Brown, Kambala, Myers ve Ford'un 41 sayılık rekorunu tarihe gömen Larkin, 12'de 10 isabetli 3'lükle eski Fenerbahçeli Goudelock'un (Yine Bayern karşılaşısında 13'te 10 isabet) rekorunu da egale etmiş oldu.

  1. 30.11.2019
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