Efes Larkin’le zirve yaptı

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Anadolu Efes, 11. hafta mücadelesinde ağırladığı Bayern'e fark attı: 104-75. Üst üste 5, toplamda 9'uncu galibiyetini elde eden temsilcimiz, liderlik koltuğuna otururken, 49 sayı üreten Shane Larkin tarihe geçti. Brown, Kambala, Myers ve Ford'un 41 sayılık rekorunu tarihe gömen Larkin, 12'de 10 isabetli 3'lükle eski Fenerbahçeli Goudelock'un (Yine Bayern karşılaşısında 13'te 10 isabet) rekorunu da egale etmiş oldu.