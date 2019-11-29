Anadolu Efes 104 - 75 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk etti. Temsilcimiz taraftarı önünde Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Anadolu Efes'de Larkin 49 sayı atarak Euroleague'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını ele geçirdi.
Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında kendi sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmada Anadolu Efes adına Shane Larkin, ürettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi. Shane Larkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı.
Larkin'den önce bir maçta en çok skor üreten oyuncu unvanını eski Anadolu Efes oyuncusu Kaspars Kambala ile birlikte Carlton Myers ve Alphonso Ford paylaşıyordu.
1. PERİYOT SONUCU: A. Efes 30-22 Bayern Münih
İLK YARI SONUCU: A. Efes 57-40 Bayern Münih
3. PERİYOT SONUCU: A. Efes 76-58 Bayern Münih
MAÇ SONUCU: A. Efes 104-75 Bayern Münih
AVRUPA'DA 669. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 669. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 22:41
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