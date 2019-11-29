Efes Münih’i ağırlıyor - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri Efes Münih’i ağırlıyor

Efes Münih’i ağırlıyor

Efes Münih’i ağırlıyor

’nde fırtına gibi esen , 11. hafta mücadelesinde bugün ’i ağırlayacak. ’nda 20.30 başlayacak karşılaşma, beIN ’den yayınlanacak. Efes geride kalan 10 haftada 8 galibiyet alırken; Münih ise 4 galibiyet elde etti.

'nde fırtına gibi esen , 11. hafta mücadelesinde bugün 'i ağırlayacak. 'nda 20.30 başlayacak karşılaşma, beIN 'den yayınlanacak. Efes geride kalan 10 haftada 8 galibiyet alırken; Münih ise 4 galibiyet elde etti.
  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efes Münih’i ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN