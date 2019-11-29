Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı! - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Turkish Airlines Eurolegue'de Anadolu Efes, Bayern Münich'i 104-75 mağlup ederek yoluna dolu dizgin devam etti. Lacivert-beyazlıların yıldız basketbolcusu Shane Larkin attığı 49 sayı ile Euroleague tarihinde bir maçta en fazla skor üreten isim oldu. ABD'li yıldızın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...
29 Kasım 2019 Cuma 22:44 Güncelleme: 29.11.2019 22:44
Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında kendi sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmada Anadolu Efes adına Shane Larkin, ürettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi.

Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Shane Larkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı.

Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Larkin'in bu performansı sosyal medyayı salladı.

İşte o yorumlar...

Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN