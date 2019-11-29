Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Turkish Airlines Eurolegue'de Anadolu Efes, Bayern Münich'i 104-75 mağlup ederek yoluna dolu dizgin devam etti. Lacivert-beyazlıların yıldız basketbolcusu Shane Larkin attığı 49 sayı ile Euroleague tarihinde bir maçta en fazla skor üreten isim oldu. ABD'li yıldızın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...

29 Kasım 2019 Cuma 22:44 Güncelleme: 29.11.2019 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





