Shane Larkin rekor kırdı sosyal medya yıkıldı!

Turkish Airlines Eurolegue'de Anadolu Efes, Bayern Münich'i 104-75 mağlup ederek yoluna dolu dizgin devam etti. Lacivert-beyazlıların yıldız basketbolcusu Shane Larkin attığı 49 sayı ile Euroleague tarihinde bir maçta en fazla skor üreten isim oldu. ABD'li yıldızın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...
29 Kasım 2019 Cuma 22:44
Güncelleme: 29.11.2019 22:44
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Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.
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Anadolu Efes, TurkishAirlinesEuroleague'in11'nci haftasında kendi sahasında Alman temsilcisi BayernMünih'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmada Anadolu Efes adına ShaneLarkin, ürettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi.
ShaneLarkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı.