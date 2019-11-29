Anadolu Efes - Bayern Münih maçında kareler

THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı maçta Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti ve 9. galibiyetini aldı.
29 Kasım 2019 Cuma 22:40
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendi.
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Anadolu Efes ligde üst üste 5 toplamda da 9. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 7. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 3. dakikaya girilinken 10-2 öne geçti. Nelson ve Lucic'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan Bayern Münih karşısında Singleton ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 30-22 önde bitirdi.
İkinci periyoda da etkili başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada farkı 13 sayıya (47-34) çıkardı. Savunmada zorlanan rakibi karşısında hücumdaki başarılı performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 57-40 üstün gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına hızlı hücumlar sonucunda bulduğu 10-2'lik seriyle başlayan BayernMünih, 24. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) indirdi. Larkin'in devreye girmesiyle tekrar kontrolü eline alan Anadolu Efes, boyalı alanda skor üretmeye devam etti ve son çeyreğe 76-58 önde girdi.