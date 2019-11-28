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28 Kasım 2019, Perşembe
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Datome'den kadın taraftara flaş cevap!

Fenerbahçe Beko'nun 3 numara pozisyonunda oynayan yıldızı Gigi Datome, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Instagram'da bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, paylaşım altına yapılan yorumlardan birine ise çok konuşulacak bir cevap verdi.
28 Kasım 2019 Perşembe 11:53 Güncelleme: 28.11.2019 11:53
Datome'den kadın taraftara flaş cevap!

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, kadın cinayetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

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Datome'den kadın taraftara flaş cevap!

Instagram'daki paylaşımın altına bir kadın kullanıcının yaptığı "Kadınların çok dikkatini çekiyorsun Casanova." yorumuna ise Datome'den beklenmedik bir cevap geldi.

Datome'den kadın taraftara flaş cevap!

İtalyan basketbolcu, takipçisine "Bu çok önemli bir konu, aptal yorumlarını başka yerde paylaş." cevabını verdi.

Datome'den kadın taraftara flaş cevap!

Datome'nin bu cevabı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Datome'den kadın taraftara flaş cevap!

İşte o cevap!

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