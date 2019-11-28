Datome'den kadın taraftara flaş cevap!

Fenerbahçe Beko'nun 3 numara pozisyonunda oynayan yıldızı Gigi Datome, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Instagram'da bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, paylaşım altına yapılan yorumlardan birine ise çok konuşulacak bir cevap verdi.

28 Kasım 2019 Perşembe 11:53 Güncelleme: 28.11.2019 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





