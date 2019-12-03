Kupa terapisi!
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor’u konuk edecek. Ersun Yanal’ın mücadelede yedeklere de şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe bu akşam kupada mesai verecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunun ilk ayağında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak. İzmir'de kırmızı kart gören Gustavo ile sakat olan Mevlüt ve Hasan Ali forma giymeyecek.
SEYİRCİSİZ OYNAYACAK
Teknik direktör Ersun Yanal'ın İstanbulspor karşısında ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor. 2017-18 kupa yarı finalinde Beşiktaş ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı izleyemeyecek. Tribünlerde sadece İstanbulspor taraftarları yer alabilecek. İki ayaklı mücadelenin rövanşı, 18 Aralık'ta oynanacak.
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