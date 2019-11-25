Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Malatya deplasmanında forma giyen isimlerin antrenmanda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muric'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.