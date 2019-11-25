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25 Kasım 2019, Pazartesi
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maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

, 'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü 'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk 'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe maçının ilk antrenmanını Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Malatya deplasmanında forma giyen isimlerin antrenmanda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse, ve Vedat Muric'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı. Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarına yarın 'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 25.11.2019
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