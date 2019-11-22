MAÇ SONUCU ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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MAÇ SONUCU 72-88 Beko MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ

EuroLeague 10. hafta mücdelesinde temsilcimiz Beko deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmayı 72-88 kazanayı başardı.

Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanında LDLC Villeurbanne ile deplasmanda karşılaştı.

, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü 'ya konuk olmuştu. Temsilcimiz, mücadeleyi 89-63 kaybederek 9 hafta sonunda 7. mağlubiyetini almıştı.

10. hafta mücadelesinde ise ASVEL'e konuk olan Fenerbahçe Beko mücadeleyi 72-88 kazanarak nefes aldı.

1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 16 - 19 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ASVEL 36-48 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT SONUCU: ASVEL 52-67 FENERBAHÇE BEKO

MAÇ SONUCU: ASVEL 72-88 FENERBAHÇE BEKO

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 00:46
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