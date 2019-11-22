MAÇ SONUCU ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ
THY EuroLeague 10. hafta mücdelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmayı 72-88 kazanayı başardı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 10. haftasında Fransa deplasmanında LDLC Asvel Villeurbanne ile deplasmanda karşılaştı.
Fenerbahçe, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü Barcelona'ya konuk olmuştu. Temsilcimiz, mücadeleyi 89-63 kaybederek 9 hafta sonunda 7. mağlubiyetini almıştı.
10. hafta mücadelesinde ise ASVEL'e konuk olan Fenerbahçe Beko mücadeleyi 72-88 kazanarak nefes aldı.
1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 16 - 19 FENERBAHÇE BEKO
İLK YARI SONUCU: ASVEL 36-48 FENERBAHÇE BEKO
3. PERİYOT SONUCU: ASVEL 52-67 FENERBAHÇE BEKO
MAÇ SONUCU: ASVEL 72-88 FENERBAHÇE BEKO
- 22.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 00:46
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
MAÇ SONUCU ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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