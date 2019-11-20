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20 Kasım 2019, Çarşamba
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En çok kazandıran Fenerbahçe

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren , borsanın da en çok kazandıran şirketlerinden oldu. Geçtiğimiz yıl kötü performansın ardından borsada hızla gerileyen ve 6.06 TL'yi gören Fenerbahçe hisseleri, bu sezon uçuşa geçti.

Hisseler 16.67'den işlem görürken, kulüp değeri 1 milyar 590 milyona ulaştı. F.Bahçe, iki ezeli rakibini de kulüp değerlerinde geçti. G.Saray 912 milyon düzeyinde seyretti, ise 505 milyon TL'de kaldı.

  1. 20.11.2019
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