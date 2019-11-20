En çok kazandıran Fenerbahçe

Hisseler 16.67'den işlem görürken, kulüp değeri 1 milyar 590 milyona ulaştı. F.Bahçe, iki ezeli rakibini de kulüp değerlerinde geçti. G.Saray 912 milyon düzeyinde seyretti, Beşiktaş ise 505 milyon TL'de kaldı.