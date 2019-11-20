En çok kazandıran Fenerbahçe
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, borsanın da en çok kazandıran şirketlerinden oldu. Geçtiğimiz yıl kötü performansın ardından borsada hızla gerileyen ve 6.06 TL'yi gören Fenerbahçe hisseleri, bu sezon uçuşa geçti.
Hisseler 16.67'den işlem görürken, kulüp değeri 1 milyar 590 milyona ulaştı. F.Bahçe, iki ezeli rakibini de kulüp değerlerinde geçti. G.Saray 912 milyon düzeyinde seyretti, Beşiktaş ise 505 milyon TL'de kaldı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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