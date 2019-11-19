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19 Kasım 2019, Salı
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'ye De Colo ve Westermann'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye De Colo ve Westermann'dan kötü haber

Euroleague’in 8’inci haftasında ile karşı karşıya gelecek olan Beko’ya Nando De Colo ve ’dan kötü haber geldi.

Sarı lacivertli kulüp, iki yıldız ismin 8'inci hafta oynanacak ve 9'uncu hafta oynanacak ASVEL maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan , Barcelona ve seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor."

  1. 19.11.2019
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