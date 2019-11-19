Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti...

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de, ocak ayı için çalışmalar devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen ve sezon başında olduğu gibi kadroda radikal değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertlilerde, yıldız isimden flaş ayrılık isteği geldi...
19 Kasım 2019 Salı 16:39 Güncelleme: 19.11.2019 16:51
Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçe transfer şov yapmaya hazırlanırken bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti...

Yaz transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti...

Uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Kanarya, şampiyon olup hem bu hasreti dindirmek hem de Avrupa'da başarı sağlayacak kadronun temellerini atmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti...

Buna göre yine transferin başında Fransız futbol adamı Damien Comolli olacak ve Yanal'ın üzerinde durduğu isimlere birer birer imza attıracak.

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