Ozan Tufan'ı yıkan gerçek ortaya çıktı!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla adeta yeniden doğan ve milli takıma kadar yükselen Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya İngiltere'den iki kulübün talip olduğu ve İzlanda maçında scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun da hayali Premier Lig'de forma giymek fakat önünde büyük bir engel var. İşte detaylar...

20 Kasım 2019 Çarşamba 06:35 Güncelleme: 20.11.2019 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





