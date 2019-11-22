Deniz’den büyük söz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Deniz’den büyük söz

Deniz’den büyük söz

Deniz’den büyük söz

formasıyla henü beklentileri karşılayamayan 'ten başarı sözü... olan inancının çok yüksek olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de takımın hedefleri için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. son bizim olacak" açıklamasını yaptı.

formasıyla henü beklentileri karşılayamayan 'ten başarı sözü... olan inancının çok yüksek olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de takımın hedefleri için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. son bizim olacak" açıklamasını yaptı.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz’den büyük söz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN