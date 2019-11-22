Deniz’den büyük söz

Fenerbahçe formasıyla henü beklentileri karşılayamayan Deniz Türüç'ten başarı sözü... Şampiyonluğa olan inancının çok yüksek olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de takımın hedefleri için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mutlu son bizim olacak" açıklamasını yaptı.