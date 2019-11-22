Deniz’den büyük söz
Fenerbahçe formasıyla henü beklentileri karşılayamayan Deniz Türüç'ten başarı sözü... Şampiyonluğa olan inancının çok yüksek olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de takımın hedefleri için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mutlu son bizim olacak" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe formasıyla henü beklentileri karşılayamayan Deniz Türüç'ten başarı sözü... Şampiyonluğa olan inancının çok yüksek olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de takımın hedefleri için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mutlu son bizim olacak" açıklamasını yaptı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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