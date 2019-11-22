Fenerbahçe'de Alper’e yol göründü
Sarı-lacivretli formayla 7. sezonuna giren Alper Potuk, ocakta yolcu... Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.
Sarı-lacivretli formayla 7. sezonuna giren Alper Potuk, ocakta yolcu... Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da teklif gelmesi halinde bu oyuncunun satılmasına onay verdiği öğrenildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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