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22 Kasım 2019, Cuma
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'de Alper’e yol göründü

Fenerbahçe'de Alper’e yol göründü

Sarı-lacivretli formayla 7. sezonuna giren , ocakta yolcu... Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara döneminde ile yollarını ayıracak.

Sarı-lacivretli formayla 7. sezonuna giren , ocakta yolcu... Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara döneminde ile yollarını ayıracak. Teknik direktör 'ın da teklif gelmesi halinde bu oyuncunun satılmasına onay verdiği öğrenildi.

  1. 22.11.2019
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