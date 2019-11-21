Kalkavan’ın ilk sınavı

Ligin 12. haftasındaki Malatya-F.Bahçe maçını Mete Kalkavan yönetecek. 40 yaşındaki hakem, bu sezon ilk kez sarı-lacivertlilerin bir maçında düdük çalacak. Kalkavan'ın geçtiğimiz sezon bir maçını yönettiği Fenerbahçe, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.