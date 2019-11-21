Kalkavan’ın ilk sınavı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kalkavan’ın ilk sınavı

Kalkavan’ın ilk sınavı

Kalkavan’ın ilk sınavı

Ligin 12. haftasındaki Malatya-F.Bahçe maçını yönetecek. 40 yaşındaki hakem, bu sezon ilk kez sarı-lacivertlilerin bir maçında düdük çalacak. Kalkavan'ın geçtiğimiz sezon bir maçını yönettiği , Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligin 12. haftasındaki Malatya-F.Bahçe maçını yönetecek. 40 yaşındaki hakem, bu sezon ilk kez sarı-lacivertlilerin bir maçında düdük çalacak. Kalkavan'ın geçtiğimiz sezon bir maçını yönettiği , Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

  1. 21.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kalkavan’ın ilk sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN