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21 Kasım 2019, Perşembe
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'de ’ın aklı fikri zirvede!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın aklı fikri zirvede!

, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. maçının önemine değinen Yanal, "Kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, devreye lider gireceğimize inanıyorum. Tüm istatistiklerde en iyisiyiz. Ancak bunun sonuçlara da yansımasını, 'yi de lider olarak görmek istiyorum. Daha çok çalışmamız gerektiğini de unutmayalım" diye konuştu.

, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. maçının önemine değinen Yanal, "Kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, devreye lider gireceğimize inanıyorum. Tüm istatistiklerde en iyisiyiz. Ancak bunun sonuçlara da yansımasını, 'yi de lider olarak görmek istiyorum. Daha çok çalışmamız gerektiğini de unutmayalım" diye konuştu.

  1. 21.11.2019
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