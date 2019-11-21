Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın aklı fikri zirvede!
Ersun Yanal, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Malatya maçının önemine değinen Yanal, "Kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, devreye lider gireceğimize inanıyorum. Tüm istatistiklerde en iyisiyiz. Ancak bunun sonuçlara da yansımasını, Fenerbahçe'yi de lider olarak görmek istiyorum. Daha çok çalışmamız gerektiğini de unutmayalım" diye konuştu.
Ersun Yanal, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Malatya maçının önemine değinen Yanal, "Kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, devreye lider gireceğimize inanıyorum. Tüm istatistiklerde en iyisiyiz. Ancak bunun sonuçlara da yansımasını, Fenerbahçe'yi de lider olarak görmek istiyorum. Daha çok çalışmamız gerektiğini de unutmayalım" diye konuştu.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın aklı fikri zirvede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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