‘İlk tercihim Melnjak olur’
Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin gündemindeki iki sol bekle ilgili yorum yaptı. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertliler için Kolarov ve Rizesporlu Melnjak'tan bahsedildiğini belirtip, "Melnjak'ı Kolarov'a tercih ederim. Türkiye'de oynuyor ve daha genç" sözlerini sarfetti.
Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin gündemindeki iki sol bekle ilgili yorum yaptı. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertliler için Kolarov ve Rizesporlu Melnjak'tan bahsedildiğini belirtip, "Melnjak'ı Kolarov'a tercih ederim. Türkiye'de oynuyor ve daha genç" sözlerini sarfetti.
- 21.11.2019
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
-
Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
‘İlk tercihim Melnjak olur’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.