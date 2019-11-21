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21 Kasım 2019, Perşembe
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‘İlk tercihim Melnjak olur’

‘İlk tercihim Melnjak olur’

Türk futbolunun renkli simalarından , 'nin gündemindeki iki sol bekle ilgili yorum yaptı. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertliler için ve 'tan bahsedildiğini belirtip, "Melnjak'ı Kolarov'a tercih ederim. 'de oynuyor ve daha genç" sözlerini sarfetti.

Türk futbolunun renkli simalarından , 'nin gündemindeki iki sol bekle ilgili yorum yaptı. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertliler için ve 'tan bahsedildiğini belirtip, "Melnjak'ı Kolarov'a tercih ederim. 'de oynuyor ve daha genç" sözlerini sarfetti.

  1. 21.11.2019
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