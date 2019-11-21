‘İlk tercihim Melnjak olur’

Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin gündemindeki iki sol bekle ilgili yorum yaptı. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertliler için Kolarov ve Rizesporlu Melnjak'tan bahsedildiğini belirtip, "Melnjak'ı Kolarov'a tercih ederim. Türkiye'de oynuyor ve daha genç" sözlerini sarfetti.