Çizme'den Fenerbahçe'ye Falco iddiası

Ara transfer dönemi öncesi listesine birçok ismi alan Fenerbahçe için bu kez İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Tutto Mercato, sarı-lacivertlilerin Filippo Falco'yu yakından takip ettiğini yazdı. Lecce forması giyen 10 numara için gözlemciler gönderen Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle de temasa geçtiği ileri sürüldü. Haberde; sarı-lacivertlilerin dışında Genoa'nın da 27 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ifade edildi.