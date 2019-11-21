Çizme'den Fenerbahçe'ye Falco iddiası
Ara transfer dönemi öncesi listesine birçok ismi alan Fenerbahçe için bu kez İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Tutto Mercato, sarı-lacivertlilerin Filippo Falco'yu yakından takip ettiğini yazdı. Lecce forması giyen 10 numara için gözlemciler gönderen Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle de temasa geçtiği ileri sürüldü.
Ara transfer dönemi öncesi listesine birçok ismi alan Fenerbahçe için bu kez İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Tutto Mercato, sarı-lacivertlilerin Filippo Falco'yu yakından takip ettiğini yazdı. Lecce forması giyen 10 numara için gözlemciler gönderen Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle de temasa geçtiği ileri sürüldü. Haberde; sarı-lacivertlilerin dışında Genoa'nın da 27 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ifade edildi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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