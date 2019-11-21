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21 Kasım 2019, Perşembe
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Çizme'den 'ye Falco iddiası

Çizme'den Fenerbahçe'ye Falco iddiası

Ara dönemi öncesi listesine birçok ismi alan için bu kez 'dan bir transfer iddiası geldi. , sarı-lacivertlilerin 'yu yakından takip ettiğini yazdı. Lecce forması giyen için gözlemciler gönderen Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle de temasa geçtiği ileri sürüldü.

Ara dönemi öncesi listesine birçok ismi alan için bu kez 'dan bir transfer iddiası geldi. , sarı-lacivertlilerin 'yu yakından takip ettiğini yazdı. Lecce forması giyen için gözlemciler gönderen Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle de temasa geçtiği ileri sürüldü. Haberde; sarı-lacivertlilerin dışında Genoa'nın da 27 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ifade edildi.

  1. 21.11.2019
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