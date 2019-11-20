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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Türk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse ile Vedat Muriç özel program dahilinde çalışmalarını gerçekleştirirken, milli takımlardan dönen Rodrigues ile Zanka rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Türk maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

  1. 20.11.2019
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