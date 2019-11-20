Fenerbahçe Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse ile Vedat Muriç özel program dahilinde çalışmalarını gerçekleştirirken, milli takımlardan dönen Rodrigues ile Zanka rejenerasyon çalışması yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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