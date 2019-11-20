Fenerbahçe'ye Muriç ve Kruse'den kötü haber

Volkan Demir'in açıklamaları şu şekilde:



"Benim aldığım bilgiler şöyle; Kruse ve Vedat Muriç Yeni Malatyaspor maçında oynamayacak. Fenerbahçe'de ikisi üzerinde çalışma yapılıyor. Her iki oyuncununda oynaması beklenmiyor. Şansı düşük değil hatta oynamıyacak ikisi de. Malatyaspor gibi güçlü bir deplasmanda çok sıkıntılı bir durum"