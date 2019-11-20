Fenerbahçe'ye Muriç ve Kruse'den kötü haber
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında Vedat Muriç ve Kruse'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Volkan Demir, "Aldığım bilgilere göre Kruse ve Muriç Malatyaspor maçında oynayamayacak" dedi.
Volkan Demir'in açıklamaları şu şekilde:
"Benim aldığım bilgiler şöyle; Kruse ve Vedat Muriç Yeni Malatyaspor maçında oynamayacak. Fenerbahçe'de ikisi üzerinde çalışma yapılıyor. Her iki oyuncununda oynaması beklenmiyor. Şansı düşük değil hatta oynamıyacak ikisi de. Malatyaspor gibi güçlü bir deplasmanda çok sıkıntılı bir durum"
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