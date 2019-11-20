Fenerbahçe'den Pedro bombası!
Hedefteki isim Ersun Yanal'ın çok istediği Chelsea'li Pedro... Sportif direktör Damien Comolli, Chelsea'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bu hafta sonu İngiltere'ye gidecek.
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