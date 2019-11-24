Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerdeki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, Mevlüt'ün yokluğunda herkes Deniz Türüç'ün oynamasını bekliyordu. Yanal, büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor... İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve muhtemel 11'ler...

24 Kasım 2019 Pazar 11:50 Güncelleme: 24.11.2019 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





