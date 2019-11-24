Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerdeki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, Mevlüt'ün yokluğunda herkes Deniz Türüç'ün oynamasını bekliyordu. Yanal, büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor... İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve muhtemel 11'ler...
24 Kasım 2019 Pazar 11:50 Güncelleme: 24.11.2019 11:50
Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

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Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yle oynadığı dört maçın üçünü kaybetti (1G).

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i

Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G 2B), lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

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